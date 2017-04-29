Феттель выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Немецкий пилот Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1", сообщает "Спорт-экспресс".

За ним в гонке будет стартовать его партнер по команде - Кими Райкконен. Как отмечает издание, таким образом, Ferrari впервые с 2008 года в полном составе будет стартовать с первого ряда. Второй ряд стартовой решетки займут гонщики команды Mercedes - Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в квалификации показал 13-й результат, однако будет стартовать 12-м из-за штрафа Карлоса Сайнса за аварию с Лэнсом Строллом в гонке Гран-при Бахрейна.

В Сочи с 27 по 30 апреля проводится Гран-при России "Формулы-1".