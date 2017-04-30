Финн Боттас выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Финский гонщик Валттери Боттас, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при России – очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе и третье места заняли пилоты команды Ferrari – немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен соответственно.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за Toro Rosso, в итоговом протоколе гонки разместился на 12-м месте.

Гран-при России "Формулы-1" проводится на "Сочи Автодроме" четвертый год подряд. Самая современная в РФ гоночная трасса проходит через Олимпийский парк. В 2014 и 2015 годах победу в гонках в Сочи одерживал британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон, в 2016 году - немецкий гонщик Нико Росберг, также выступавший за эту команду.

Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривало проведение этапов Гран-при России ежегодно с 2014 по 2020 годы. В 2017 году контракт был продлен до 2025 года.

На Гран-при России "Формулы-1" в воскресенье присутствует президент России Владимир Путин, он лично вручит трофей победителю этапа. Путина встретили руководители "Формулы-1". Это легендарный промоутер, ныне почетный президент "Ф-1" Берни Экклстоун, который несколько десятилетий возглавлял "Королевские гонки" и лично поддержал организацию российского этапа в Сочи.

В январе этого года на посту исполнительного директора и председателя совета директоров "Формулы-1" его сменил Чейз Кэри, который также приветствовал Путина на трибуне.

Награждение победителей "Гран-при России" президентом страны уже стало традицией.