Квят вернется в Toro Rosso к Гран-при США

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU -Россиянин Даниил Квят, отстраненный Toro Rosso от этапов "Формулы-1", будет защищать цвета команды на Гран-при США, сообщается на ее сайте.

Возвращение Квята связано с тем, что испанский гонщик команды Карлос Сайнс переходит в Renault, хотя изначально его уход планировался в 2018 году.

В конце сентября сообщалось , что итальянская команда Toro Rosso официально объявила о решении отстранить российского гонщика Даниила Квята от ближайшего на тот момент этапа соревнования, Гран-при Малайзии.

В сообщении подчеркивалось , что Квят "все еще является частью семьи Red Bull (дочерней командой которого является Toro Rosso - ИФ)".

В настоящее время Квят занимает 19-е место в личном зачете "Формулы-1", на его счету 4 очка.

Квят начал выступать в "Формуле-1" в 2014 году - за Toro Rosso, дочерней команде Red Bull. В 2015 году он пошел на повышение, заменив в Red Bull знаменитого Себастьяна Феттеля. По итогам сезона-2015 россиянин занял седьмое место. Весной 2016 года Квят пошел на понижение , вернувшись в Toro Rosso. Сообщалось , что российский гонщик поплатился за то, что на этапе "Формулы-1" в Сочи устроил аварию, выбив с трассы четырехкратного чемпиона мира Феттеля.