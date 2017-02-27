Орешкин пообещал рост экономики России на 2% по итогам года

Глава Минэкономразвития указал, что предварительные данные по ряду макроиндикаторов за январь говорят о позитивных тенденциях в экономике

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Предварительные данные по ряду макроиндикаторов за январь свидетельствуют о позитивных тенденциях в экономике России, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Первые данные и по грузообороту, и по потреблению электричества, которые мы видим в начале года, и те данные, которые вышли за январь - достаточно позитивны, все это указывает на то, что экономика уже вышла на траекторию роста, и мы увидим хорошие показатели по году", - заявил министр журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Наш обновлённый прогноз будет готов в конце марта, текущие ожидания, которые у нас есть, это рост около 2% (по итогам 2017 г. - ИФ). То есть мы ожидаем очень хорошую динамику по экономике, мы видим, как активность повышается", - добавил он.

"У нас идёт некоторый восстановительный рост, заканчивается период кризисный с одной стороны. С другой стороны - сильно снижается уровень неопределённости в экономике. Отсутствие резких шагов со стороны властей позволит экономике дышать более спокойно, больше инвестировать и больше расти", - заключил глава Минэкономразвития.