"Русагро" собралась вложить $1 млрд в переработку молока на Дальнем Востоке

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Русагро", которая ведет строительство крупного свиноводческого комплекса на Дальнем Востоке, готова инвестировать от $1 млрд в новый проект по переработке молока в этом регионе. "Мы готовы проинвестировать минимум $1 млрд в молокопереработку, это новый проект", - сказал основной владелец группы "Русагро" Вадим Мошкович, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, потенциал Приморья с точки зрения экспорта молока "бесконечен". Например, в Китае при росте потребления на десятки процентов в год дефицит молока оценивается в 20 млн тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор "Русагро" Максим Басов, решение об инвестициях в молочный бизнес еще не принято. "Это один из проектов, который обсуждается", - сказал он.

В настоящее время группа "Русагро" занимается производством сахара, мяса, масложировой продукции, выращиванием сельхозкультур. Сахарный бизнес агрохолдинга представлен 10 сахарными заводами. В 2016 году его выручка выросла на 13%, до 37 млрд рублей. Мясной бизнес сосредоточен в Тамбовской и Белгородской областях, где размещены площадки "Тамбовского бекона". Его выручка в 2016 году снизилась на 1%, до 17,9 млрд рублей. Масложировой бизнес представлен тремя предприятиями. Выручка в прошлом году выросла на 16%, до 20 млрд рублей.

Сельскохозяйственное бизнес-направление представляют семь аграрных компании. Общая площадь земель холдинга составляет 665 тыс. га. Общая мощность четырех элеваторов превышает 735 тыс. тонн. Выручка в 2016 году выросла на 48%, до 21,2 млрд рублей. Основным владельцем компании является ее основатель В.Мошкович (70,7%).