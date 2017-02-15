ПСЖ разгромил "Барселону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Футболисты ПСЖ (в темном) празднуют четвертый гол в ворота "Барселоны"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одержал крупную победу над испанской "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, прошедшая в Париже в ночь на среду по московскому времени, завершилась со счетом 4:0 (2:0) в пользу ПСЖ.

Хозяева вышли вперед на 18-й минуте благодаря голу Анхеля Ди Марии. За пять минут до перерыва Юлиан Дракслер удвоил преимущество ПСЖ. На 55-й минуте мяч в ворота "Барселоны" вновь влетает после удара Ди Марии, а на 71-й голом отметился Эдинсон Кавани.

В другом матче игрового вечера "Бенфика" на своем поле в Португалии выиграла у дортмундской "Боруссии". Судьбу встречи решил гол Константиноса Митроглу на 48-й минуте. Через 10 минут у гостей появился шанс отыграться с помощью пенальти, но он был упущен Пьером-Эмериком Обамейянгом (не смог переиграть вратаря).

Ответные матчи в этих парах пройдут 8 марта.