"Манчестер Сити" обыграл "Монако" в первом матче 1/8 финала ЛЧ

В двух матчах игрового вечера было забито 14 мячей, включая автогол, а также не реализован один пенальти

Радостные эмоции футболистов "Манчестер Сити" по случаю успеха в игре с "Монако"

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" добился домашней победы над "Монако", который представляет чемпионат Франции, в первой встрече стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Результат противостояния, ставшего богатым на забитые мячи, 5:3 (1:2) в пользу "Манчестер Сити". В его составе отличились Рахим Стерлинг (26-я минута), Серхио Агуэро (58, 71), Джон Стоунс (77) и Лерой Зане (82). Голы в составе гостей провели Радамэль Фалькао (32, 61) и Килиан Мбаппе (40).

На 50-й минуте "Монако" при счете 2:1 в свою пользу заработал право на пенальти, но его не смог реализовать Фалькао.

В другом матче игрового вечера немецкий "Байер" на своем поле уступил испанскому "Атлетико" - 2:4 (0:2). Победу "Атлетико" принесли голы Сауля (17), Антуана Гризманна (25), Кевина Гамейро (58, с пенальти), Фернандо Торреса (86). Что касается "Байера", то в его составе гол провел Карим Беллараби (48). Еще одно взятие ворот "Атлетико" состоялось благодаря автоголу игрока испанской команды Стефана Савича (67).

Ответные матчи в этих парах пройдут 8 марта.