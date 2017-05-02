"Реал" разгромил "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

Все голы в этом матче провел Криштиану Роналду

Автор всех трех голов в ворота "Атлетико" Криштиану Роналду

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" добился крупной победы над представляющим этот же город "Атлетико" в первом матче полуфинально й стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча прошла во вторник на поле "Реала" и завершилась его победой со счетом 3:0. Автор всех голов – Криштиану Роналду, он отличился на 10-й, 73-й и 86-й минутах.

Ответный матч этих команд запланирован на 10-е мая. Победитель встретится с победителем пары "Монако" (Франция) – "Ювентус" (Италия).

"Реал" является действующим победителем турнира, в финале Лиги чемпионов-2015/16 он как раз выиграл у "Атлетико".