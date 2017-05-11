Букмекеры назвали "Реал" фаворитом финала Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Мадридский ФК "Реал" является фаворитом финального матча Лиги чемпионов УЕФА с туринским "Ювентусом", свидетельствуют котировки британской букмекерской конторы William Hill.

Коэффициент на победу "Реала" в основное время равен 2,20, на успех "Ювентуса" - 2,75 (на ничью - 3,25).

Решающий матч Лиги чемпионов-2016/17 пройдет в Кардиффе 3 июня и стартует в 21:45 мск.

Действующим победителем турнира является "Реал", он же - наиболее титулованный его участник. Лига чемпионов покорялась им 11 раз (с учетом предшествовавшего соревнованию Кубка чемпионов), кроме того мадридский клуб трижды проигрывал в финалах. "Ювентус" - двукратный победитель турнира, шесть раз он проигрывал в финалах.