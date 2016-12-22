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Экономика

Руководить Приватбанком будут бывшие сотрудники Минфина и Нацбанка Украины

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В новую управленческую команду национализированного Приватбанка войдут Александр Дубровин, Галина Пахачук и Алексей Бережной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в банковских кругах. Дубровин является заместителем главы правления Укргазбанка, до этого занимал руководящие посты в Национальном банке Украины (НБУ) и министерстве финансов. Пахачук работала в Минфине, где возглавляла департамент долговой и международной финансовой политики. Бережной ранее руководил в НБУ департаментом по контролю за коммерческими банками по вопросам борьбы с отмыванием доходов.

Пресс-служба Приватбанка ранее сообщила, что новый состав правления и наблюдательного совета кредитной организации будет объявлен 22 декабря. Кандидатура экс-министра финансов Украины Александра Шлапака на должность главы правления банка была утверждена 20 декабря.

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В обращении Шлапака к клиентам и работникам банка, размещенном на странице пресс-службы финучреждения в Facebook, отмечается, что банк оставляет без изменений систему оплаты труда и кадровую политику. "Я был удивлен слухами о том, что сейчас сотрудников заменит новая команда. Это не так. Система оплаты труда и кадровая политика остается неизменной. Если в будущем возникнет необходимость внести в нее изменения, это будет тщательно и всесторонне обсуждаться с сотрудниками", - заявил он.

Ранее на период работы в банке временного администратора с 19 декабря были приостановлены начисление и выплата дополнительной зарплаты, премии, поощрительных и компенсационных. Кроме этого, рабочий день сотрудников 21 декабря был продлен до 23:00 (по местному времени). Он также заявил о стабилизации ситуации с оттоком средств клиентов.

"Уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны владельцев и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится. (. . .) Уже сегодня объемы выдачи наличных в сети банкоматов банка вернулись к приемлемым показателям 2016 года - 1 млрд гривен в сутки, а за последние сутки в банке оформлено более 2 тыс. новых депозитов, не только гривневых", - сообщил Шлапак.

Ранее замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщала, что 19 декабря только через банкоматы Приватбанка было снято 2 млрд грн. По данным Нацбанка, после выдачи банку кредита рефинансирования НБУ 19 декабря на корсчете финучреждения находилось 15,5 млрд грн. Как сообщалось ранее, кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения. Объем докапитализации банка оценивается в пределах 116,8-148 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов Украины 21 декабря подписали договор о продаже 100% акций Приватбанка за 1 грн., поскольку капитал финучреждения является отрицательным. До национализации банк контролировали бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Теги: Приватбанк, Украина
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