Украинский Приватбанк снял все ограничения для клиентов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национализированный Приватбанк снял ограничения для клиентов и предоставил доступ ко всем услугам, выполнявшимся ранее до введения в банк временной администрации, сообщил глава правления банка Александр Шлапак.

"Хочу также отметить: в течение последних трех дней, когда работала временная администрация, были наложены определенные ограничения на деятельность банка, однако сегодня все эти ограничения сняты, все наши клиенты уже к концу дня могут получить полный объем услуг, предоставляемый ранее Приватбанком", - заявил Шлапак на брифинге в четверг в Днепре.

По его словам, в четверг также будут разблокированы корреспондентские счета, возобновлены начисления процентов, в надлежащем режиме будет работать система Swift, а также будут выдаваться кредиты "овердрафт" и т. д.