Из ПриватБанка вывели 2,6 млрд гривен перед назначением новой администрации

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать - 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем как мы обращались и как он (ФГВФЛ) списал уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", - сказала она в эфире радио "Вести" в четверг вечером.

В.Гонтарева подчеркнула, что национализация банка была обусловлена его историей, которая насчитывает более 20 лет, и неправильной кредитной политикой, которую проводил банк: очень активным кредитованием связанного с акционерами бизнеса, неформированием резервов, отсутствием залогов на балансе банка.

"На самом деле - это проблема олигархического бэнкинга, таких банков был не один: была задача - собирать деньги и вкладывать в свой бизнес. Но даже не это проблема, (проблема) - кредитный риск был недопустимый: кредитовались компании, не ведшие операционной активности, компании-пустышки, совершено не было никакого покрытия, денежного потока", - пояснила глава НБУ.

По ее словам, эта картина была для нее очевидна еще в июне 2014 года, когда она возглавила Нацбанк, и это была проблема всей банковской системы Украины.

В.Гонтарева напомнила, что в такой ситуации было осуществлено инспектирование и стресс-тестирование банка, после чего составлены планы капитализации. "Все остальные банки из первой двадцатки программу прошли, и уже по концу сентября прошли отметку 5% достаточности капитала", - подчеркнула главу НБУ.

Она уточнила, что это не относится также к входившим в двадцатку банкам "Хрещатик" и Фидобанку, которые даже не подписали программу капитализации и были выведены с рынка, и ПриватБанку, который подписал такую программу в феврале 2016 года.

В.Гонтарева категорически отвергла обвинения экс-правления Приватбанка, что регулятор сознательно применял к нему более жесткие требования, чем к другим банкам, что и привело к национализации. "Это полная ерунда... Сейчас уже 60 банков прошли по единой методике (инспектирование и стресс-тестирование), разработанной совместно с Всемирным банком и МВФ", - сказала она.

По ее словам, акционеры ПриватБанка завышали стоимость активов. "Оценивая какие-то активы, акционеры рассказывали, что они стоят 25 млрд, когда мы брали оценку первоклассного независимого оценщика - она оказывалась 5 млрд грн. Поэтому практически то, что вам называет этот банк, вы должны делить на пять", - утверждает В.Гонтарева.

Как сообщалось, экс-правление ПриватБанка в четверг обвинило Нацбанк и лично Валерию Гонтареву целенаправленной политики по уничтожению банка, в частности, в манипулировании цифрами, несправедливом изменении политику учета залогового имущества, спровоцированной информационной атаке. Экс-правление подозревает, что ПриватБанк перешел во владение государства в рамках очередного передела собственности.