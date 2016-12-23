Структура "Росатома" получила 25% в компании "Высочайшего"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Компания АО "ЭГМК-Проект", входящая в госкорпорацию "Росатом", получила 25% в ООО "Бодайбинская горнорудная компания" (БГРК), следует из данных базы "СПАРК-Интерфакс".

Основным акционером БГРК остается ПАО "Высочайший" (GV Gold).

БГРК зарегистрирована в августе 2016 года в г. Бодайбо Иркутской области.

В Бодайбинском районе находится месторождение Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. Условия аукциона на Сухой Лог обязывают большинство претендентов иметь госдолю не менее 25%. Получить комментарий "Высочайшего", будет ли БГРК претендовать на Сухой Лог, пока не удалось.

"Высочайший" неоднократно заявлял, что заинтересован в этом месторождении, и даже готов участвовать в его развитии, независимо от того, кто выиграет лицензию. В 25 км от Сухого Лога расположен ГОК "Высочайший" - с ЗИФ общей мощностью 5 млн тонн руды в год, а всего в 8 км - новый проект GV Gold Угахан на 2,6 млн тонн (ранее сообщалось, что его запуск возможен уже в 2016 году). Руководство "Высочайшего" говорило, что компания рассчитывает на загрузку своих мощностей 3-5 млн тонн руды с Сухого Лога в год с возможностью расширения.

Дата окончания приема заявок на аукцион по Сухому Логу - 28 декабря 2016 года, сами торги пройдут 26 января. Стартовый платеж - около 8,551 млрд рублей.

"Высочайший" входит в первую десятку золотодобывающих компаний РФ. По итогам 2015 года производство "Высочайшего" составило 181 тыс. унций золота.