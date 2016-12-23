ЦБ ввел временную администрацию в Интехбанке

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в связи с неустойчивым финансовым положением ввел временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в Интехбанке, говорится в сообщении ЦБ.

"В связи с неустойчивым финансовым положением Интехбанка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков Банк России возложил с 23 декабря 2016 года на госкорпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления Интехбанка приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Одновременно с этим ЦБ с 23 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. Интехбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 124-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Как сообщалось, в понедельник Интехбанк приостановил работу своих офисов и расчетно-кассовое обслуживание "в связи со сложившимся кризисом в банковском секторе республики Татарстан".

Банк 13 декабря сообщил о наплыве клиентов в офисы из-за паники, связанной с проблемами у Татфондбанка. Банки являлись партнерами. В тот же день Интехбанк полностью прекратил выдачу наличных через банкоматы и ввел ограничения на снятие наличных - 50 тыс. рублей на человека в сутки. На следующий день банк сообщил, что уменьшил лимит до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что проблемы Татфондбанка, одного из крупнейших банков Татарстана, кроме Интехбанка, негативно сказались на ряде других банков региона: Тимер банк и Татагропромбанк ввели лимит выдачи вкладов, Алтынбанк пострадал в связи с тем, что обслуживался в процессинговом центре Татфондбанка.