"Мегафон" купит у структур Алишера Усманова 63,8% акций Mail.ru

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров "Мегафона" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после ее закрытия. "Мегафон" намерен заплатить за пакет из собственных средств и заемные средства для сделки привлекать не планирует.

Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров - Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Ltd (NMT) и Ardoe Finance Ltd. Судя по результатам совета директоров "Мегафона" (5 голосов "за", ни одного против), скандинавская Telia Company, которой принадлежит блокпакет оператора, не возражала против сделки с USM.

Собрание акционеров для одобрения сделки запланировано на 20 января, дата закрытия реестра - 3 января.

"Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг "Мегафона", запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети "ВКонтакте" и другие возможные инициативы", - говорится в сообщении "Мегафона".

После завершения сделки "Мегафон" и Mail.Ru продолжат работать полностью на рыночных условиях. Менеджмент обеих компаний будет независимым, любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, полностью рыночных условиях, отмечается в сообщении. Значительных изменений в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления не ожидается.

Сделку планируется закрыть в первом квартале следующего года. Оферта другим акционерам Mail.ru в данном случае не требуется, отмечает "Мегафон". После завершения сделки "Мегафон" полностью консолидирует Mail.ru в своей отчетности. Ожидается, что сделка окажет положительное влияние на долгосрочное снижение долговой нагрузки компании, говорится в презентации оператора.

Morgan Stanley и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton выступают соответственно финансовым и юридическим консультантами "Мегафона". Свои консультанты были и у специального комитета совета директоров "Мегафона", в который вошли независимые и неисполнительные директора - это Bank of America Merrill Lynch и White & Сase.