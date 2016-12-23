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Рынок акций РФ открылся нейтрально

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу разнополярной динамикой цен blue chips на фоне сохраняющегося негативного внешнего фона, укрепления рубля и низкой активности торгов в преддверии праздничных выходных на западе; индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%.

К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2176,05 пункта (+0,06%), индекс РТС - 1124,77 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,5%. Доллар просел до 60,9 рубля (-0,07 рубля).

В лидерах снижения выступают акции "Мосбиржи" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,4%). Выросли бумаги "Газпрома" (+0,1%), "Норникеля" (+0,3%), "Россетей" (+0,3%), "РусАла" (+1,2%), Сбербанка (+0,1%), ВТБ (+0,4%).

В течение дня поводом для активизации "быков" могут стать новости с ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина (12:00 МСК).

Теги: ММВБ, РТС
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