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Акции "Мегафона" подешевели на фоне новостей о дорогой покупке контроля в Mail.ru

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Акции "Мегафона" утром в пятницу теряют в цене на фоне новостей, что компания намерена приобрести контроль в Mail.ru Group по цене выше рынка.

На Московской бирже акции "Мегафона" подешевели к 11:22 до 554,9 рубля (-2,5%), минимум сделок составил 540,5 рубля (-5,1%).

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Совет директоров "Мегафона" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о покупке 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн обыкновенных акций в капитале Mail.ru Group, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $740 млн: $640 млн подлежат выплате в момент закрытия сделки, еще $100 млн отложенного платежа должны быть выплачены через год после ее закрытия. Премия к рыночной цене акций Mail.ru на закрытие торгов 22 декабря составляет 24%.

"Мегафон" намерен заплатить за пакет из собственных средств и заемные средства для сделки привлекать не планирует.

Планируемые к приобретению бумаги составляют 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала. Долю планируется выкупить у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров - Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Ltd (NMT) и Ardoe Finance Ltd.

Собрание акционеров для одобрения сделки запланировано на 20 января, дата закрытия реестра - 3 января. Также в январе "Мегафон" рассчитывает получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ. Сделку планируется закрыть в первом квартале следующего года. Оферта другим акционерам Mail.ru в данном случае не требуется, отмечает "Мегафон".

Теги: Мегафон, Mail.ru
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