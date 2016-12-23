Путин заявил о росте ВВП России по итогам ноября

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ВВП РФ в ноябре продемонстрировал небольшой рост, по итогам 2016 года снижение ВВП ожидается на уровне 0,5-0,6%, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в пятницу в Москве.

Говоря о существующих проблемах, Путин обратил внимание на некоторое сокращение доходов населения. "У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведет к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях", - сказал он.

Тем не менее, продолжил глава государства, на этом направлении также имеется положительная динамика.

"За последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но все-таки рост реальной зарплаты в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает нас на позитивный лад, который вселяет определенную уверенность, что движение будет положительным в ближайшей перспективе", - сказал он.

Отток капитала из РФ в 2016 году сократится до $16-17 млрд с $57 млрд в 2015 году, добавил президент.

"Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: 2014 год - свыше $500 млрд отток, 2015 - $57 млрд, в этом году за первые 9-10 месяцев было $9 млрд, по году будет $16-17 млрд - это с учетом выплаты кредитов и т.д.", - сказал Путин, отметив, что это хорошая динамика.