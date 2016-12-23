В бюджет заложены деньги на индексацию пенсий с февраля и соцвыплат с апреля

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В бюджете на следующий год заложены средства на индексацию пенсий с 1 февраля на уровень инфляции текущего года и на индексацию других социальных выплат с 1 апреля, заявил президент Владимир Путин.

"В следующем году у нас уже заложены все необходимые средства, чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсии для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, т.е. мы вернемся к исполнению действующего закона", - сказал он на ежегодной пресс-конференции. "И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные выплаты", - добавил глава государства.

Президент также признал, что нужно обратить дополнительное внимание на вопрос досрочного выхода на пенсию, так как в России очень много категорий граждан, которые досрочно выходят на пенсию.

"Я сейчас не буду забегать вперед и говорить о том, что и как там планируется, но одно хочу отметить, что любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Будем действовать очень аккуратно", - подчеркнул Путин.