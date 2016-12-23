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Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает пока нецелесообразным отказываться от плоской шкалы налога на доходы физических лиц.

"Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физлиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю, нецелесообразно, потому что, как только мы начнем это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов все это приведет к уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет сократятся", - сказал он на пресс-конференции.

При этом президент отметил, что социальная справедливость, которая обычно приводится в качестве аргумента для введения прогрессивной шкалы подоходного налога, может быть достигнута и другими средствами. "Такие решения уже приняты, имеется виду увеличение налога на дорогие транспортные средства, это уже сделано, можем настраивать эту систему, увеличение налога на дорогую недвижимость, здесь тоже можно настраивать", - сказал он.

Теги: Владимир Путин
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