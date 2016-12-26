"Ведомости" узнали о новых потенциальных акционерах "Роснефти"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Новые акционеры начали попытки получить долю в акциях государственной "Роснефти", сообщили "Ведомости " со ссылкой на источники в топ-менеджменте компании и одного чиновника.

Среди потенциальных покупателей называется некий арабский фонд. По информации одного из источников, это может быть фонд Mubadala.

В начале декабря стало известно о сделке по продаже 19,5% акций "Роснефти" консорциуму из Катарского суверенного фонда и швейцарского нефтетрейдера Glencore. Якобы консорциум может перепродать часть недавно купленных акций.

Известно, что благодаря продаже государственный бюджет России получит около 700 миллиардов рублей. Тем не менее, пока никто из участников сделки не назвал источник ее финансирования, который подтвердил бы эту информацию.