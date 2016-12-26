Глава "Вертолетов России" Михеев стал руководителем "Рособоронэкспорта"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор холдинга "Вертолеты России" Александр Михеев возглавил "Рособоронэкспорт", сообщил первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Новым гендиректором "Рособоронэкспорта" утвержден теперь уже бывший генеральный директор холдинга "Вертолеты России", - сказал Гутенев, первый заместитель председателя думского комитета по экономической политике. Заявление Гутенева распространила его пресс-служба.

По его словам, холдинг "Вертолеты России" возглавил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Богинский.