Цены производителей на бензин в ноябре подскочили на 4,1% после 3 месяцев снижения

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в ноябре выросли на 4,1% после снижения на 3,4% в октябре, на 8,7% в сентябре, на 2,1% в августе, роста на 4,6% в июле, на 6,7% в июне, на 0,4% в мае и снижения на 6,2% в апреле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В целом за январь-ноябрь цены производителей на бензин выросли на 2,0%.

В 15 субъектах Российской Федерации отмечено в ноябре его удорожание (от 1,1% в Иркутской области до 7,6% в Башкирии). В республике Саха (Якутия) и Сахалинской области цены производителей на автомобильный бензин сохранились на уровне октября 2016 года. В Ленинградской области отмечено его удешевление на 0,5%.

Потребительские цены на бензин различных марок в ноябре 2016 года в среднем по РФ превышали цены производителей в 2,2 раза (в ноябре 2015 года - в 1,8-2,2 раза).

В ноябре 2016 года цены производителей на добытую нефть выросли на 3,0% (с начала года - на 18,5%), а тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом - на 0,3% (с начала года - на 4,2%).

В ноябре 2016 года соотношение цен производителей на бензин и нефть составило 1,6 раза (в ноябре 2015 года - 1,9 раза).

Соотношение цены на нефть внутри страны с ее ценой на мировом рынке в ноябре составило 66,1% (в ноябре 2015 года - 65,3%).