Киргизия не подписала таможенный кодекс ЕврАзЭС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Киргизская сторона не стала подписывать таможенный кодекс ЕврАзЭС в рамках саммита Союза в Санкт-Петербурге.

"Все документы подписаны, кроме первого вопроса повестки дня. Три страны подписали Заявление о развитии торговой политики Евразийского экономического союза, Киргизия не подписала; и второй документ - Таможенный кодекс - три страны подписали, киргизская сторона не подписала Таможенный кодекс", - заявил глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян по итогам саммита Союза.

Как сообщалось, на неформальное заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербург не прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что все документы ЕврАзЭС, которые запланированы к подписанию, ранее были полностью согласованы с белорусскими партнерами, и подписанные документы далее будут направлены в Минск Лукашенко на подпись.