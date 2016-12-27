"Транснефть" преодолела трудности со сдачей нефти из-за морозов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Проблемы со сдачей нефти из-за морозов преодолены, сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин.

"Сдача нефти в Западной Сибири входит в текущий график. Установки компаний по подготовке нефти для сдачи в систему вышли на рабочий уровень. Проблемы работы при аномально низких температурах преодолены", - сказал он.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Западной Сибири наблюдались сильные морозы, температура воздуха держалась в пределах 40-50 градусов, в отдельных регионах опускалась до минус 62 градусов по Цельсию. Из-за аномальных морозов на ряде месторождений Западной Сибири нестабильно работали установки по подготовке нефти (отделение воды) для сдачи в систему "Транснефти". Отклонение от запланированных объемов составляло от 1% до 3%.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, с 19 декабря суточная добыча нефти в России снизилась с 1533,4 тыс. тонн до 1513,2 тыс. тонн к 23 декабря. В то же время министерство энергетики и нефтяные компании утверждали, что отрасль в аномально холодную погоду работает в штатном режиме.