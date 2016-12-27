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РЖД разрешили оплачивать билеты на скоростные поезда "Яндекс.Деньгами"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" со вторника разрешило оплачивать электронные билеты с помощью "Яндекс.Деньги" на сайте ж/д компании, говорится в ее сообщении.

На первом этапе он будет распространяться только на маршруты дирекции скоростного сообщения РЖД - поезда "Сапсан" (Москва - Санкт-Петербург), Allegro (Санкт-Петербург - Хельсинки) и ряд "Ласточек" (Санкт-Петербург - Бологое, Краснодар - Ростов-на-Дону, Адлер-Майкоп и Санкт-Петербург - Великий Новгород; на последнем с 12 января перевозчиком станет "Северо-Западная пригородная пассажирская компания").

Возврат денег за неиспользованные билеты, оплаченные электронными деньгами, также будет осуществляться через систему оператора.

В 2016 года число пассажиров в "Сапсанах" выросло на 37%, в "Ласточках" - на 27%, в Allegro - на 8%, отмечают в РЖД. При этом около 80% билетов, купленных на "Сапсан" - электронные.

Теги: РЖД, Яндекс.Деньги
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