Турпоток из России за рубеж в 2016 году снизился на 6%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В 2016 году за границу выехало на 6% российских туристов меньше, чем годом ранее, сообщила журналистам во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Хотя все страны говорят об увеличении турпотока, общее количество выезжающих за рубеж меньше, чем в 2015 году - примерно на 6% по данным на конец декабря. Отмечу, что положительную динамику роста турпотока в страны Европы затормозило введение биометрических шенгенских виз: если бы не она, мы бы достигли показателей 2014 года", - сообщила Ломидзе.

Среди направлений, показавших в 2016 году существенный прирост числа туристов из России, она назвала Грецию, Испанию, Таиланд, Вьетнам, Италию, Болгарию, Тунис, Кипр, Хорватию и Доминиканскую Республику.

На новогодние каникулы лучше всего продается Таиланд, Вьетнам, Доминиканская Республика, горнолыжные направления и Турция, отметила эксперт.