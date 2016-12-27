"Аэрофлот" получит почти 1 млрд рублей за перевозку чиновников в прошлом году

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" получит более 917 млн рублей за перевозку в 2015 году "высших должностных лиц РФ, иных должностных лиц и официальных делегаций", следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации во вторник.

В документе говорится, что соответствующая сумма будет направлена управлению делами президента РФ "на погашение кредиторской задолженности ФГБУ "Специальный летный отряд "Россия" перед ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" .

"Аэрофлот" - крупнейшая авиакомпания РФ. Основной акционер - Росимущество (51,17%), еще 4,49% - у дочерней компании "Аэрофлот-Финанс", 3,26% владеет госкорпорация "Ростех".