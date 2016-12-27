Итоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 лет

Инвесторы с достаточной долей оптимизма смотрят и на следующий год

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - После пяти лет потерь рынок сырья в целом, похоже, завершит 2016 год ростом цен, при этом инвесторы с достаточной долей оптимизма смотрят и на следующий год.

Продолжительный период низких цен на различных сырьевых рынках от нефти до металлов привел к сокращению инвестиций производителями, что в конечном итоге стало негативно сказываться на объемах поставок при начавшемся повышении мирового спроса, пишет The Financial Times.

"Ситуация с поставками и спросом становится напряженней, и в результате цены должны пойти вверх для увеличения поставок. Это тема 2017 года", - полагает Пол Ким из сырьевого хедж-фонда Aventis Asset Management.

Аналитики Goldman Sachs в ноябре рекомендовали клиентам покупать сырьевые товары.

Эксперты Citigroup, которые известны как "медведи" в отношении сырья, также стали более позитивно настроены. "Абсолютно нет сомнений, что рынки находятся в поворотной точке",- заявил глава отдела исследований на сырьевых рынках банка Эд Морс.

"Большой историей 2017 года будут объемы сокращения резервов за счет действий ОПЕК по снижению добычи" и ребалансировка нефтяного рынка, полагает портфельный управляющий Bocage Capital Томас Стенвол. "Это будет огромная тема первого полугодия", - отмечает он.

Еще одним критическим фактором для нефтегазового рынка станет то, насколько быстро сланцевые производители в США возобновят бурение после повышения цен на топливо на мировом рынке. Их действия могут подорвать усилия ОПЕК по сокращению добычи и оказать новое давление на котировки.

Цены на цинк подскочили с начала текущего года более чем на 60%, дизельного топлива - примерно на 45%. Они являются лидерами подъема в этом году.

Далее следуют нефть, подорожавшая примерно на 20%, и никель - чуть менее 20%.

В то же время пшеница, которая подешевела на 12%, выступает аутсайдером. Чуть лучше дела обстоят у кукурузы, цены на которую опустились примерно на 10%.

Причиной сильного подъема стоимости цинка стало сокращение производства Glencore, крупнейшим мировым поставщиком концентрата этого металла, на две трети в 2015 году. Котировки акций компании взлетели на 200% с начала года. При этом Glencore заявила о намерении возобновить работу ряда производственных мощностей в следующем году.

Другие промышленные металлы, включая медь, дорожают в текущем году на ожиданиях усиления темпов роста глобальной экономики и повышения спроса. В частности, избранный президент США Дональд Трамп обещал инвестировать значительные суммы в развитие инфраструктуры страны.

Между тем золото подешевело с пикового уровня июля в $1366 за унцию и в настоящее время торгуется в районе $1150 за унцию на фоне подъема процентных ставок в США, которое, как ожидается, продолжится в следующем году.

При этом рост цен на уголь стал одним из крупнейших сюрпризов на сырьевых рынках в 2016 году. После введения Китаем ограничений на производство в апреле стоимость этого топлива более чем удвоилась и достигла $110 за тонну, поскольку электроэнергетические компании страны вынуждены были импортировать уголь. Однако повышение цен на уголь уже начало замедляться, поскольку власти КНР ослабляют ограничения после резкого скачка котировок.

Сельскохозяйственная продукция была слабейшим звеном сырьевых рынков в этом году из-за пшеницы и скота на фоне увеличения производства в странах экспортерах, включая Бразилию, Россию и США.

"Мы находимся в ситуации, когда запасы по всему миру очень высоки, поэтому они ограничивают любое серьезное ралли на рынке" - полагает глава отдела сырьевых исследований Schroders Родольф Роше.