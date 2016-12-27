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Экономика

"Ростех" продал "Норникелю" 1,5 млн т медного сырья на 67,5 млрд руб

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Сумма сделки между ГМК "Норильский никель" и госкорпорацией "Ростех" по поставке медесодержащего сырья составляет 67,5 млрд рублей, сообщил журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Как уточнили в "Норникеле", оплата будет произведена несколькими траншами в течение 4 лет.

Позднее во вторник "Норникель" сообщил, что прогнозный объем сырья - 1,5 млн тонн. ГМК планирует переработать его на собственных производственных мощностях и реализовать в виде готовой продукции через свою сбытовую сеть в течение нескольких лет. Объемы готовой продукции, которые компания планирует получить при переработке данного сырья, включены в ранее опубликованные производственные прогнозы на 2017-2018 годы.

В понедельник "Норникель" сообщил, что заключает договор с "Ростехом" о поставке медьсодержащего сырья. Как пояснил С.Чемезов, речь идет о сырье, которое находилось на ответственном хранении в Заполярном филиале "Норникеля" и распоряжением правительства в 2016 году было передано единовременным имущественным взносом РФ в госкорпорацию.

"Норникель", наряду с УГМК, является одним из крупнейших производителей меди в РФ. За 9 месяцев этого года "Норникель" произвел 264 тыс. тонн меди (падение на 4%).

Теги: Ростех, Норникель
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