Экономика

Цена Brent превысила $56 за баррель впервые за две недели

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нефть эталонной марки Brent в ходе торгов во вторник превысила отметку в 56 долларов за баррель впервые с 13 декабря.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:36 по московскому времени подорожали на 1,6% - до 56,05 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на 1,7% - до 53,92 доллара за баррель.

Основным фактором роста нефтяных котировок во вторник является оптимизм инвесторов по поводу сокращения добычи странами ОПЕК и 11 государствами, не входящими в картель, с 1 января. Объем сокращения составит 1,8 млн баррелей в сутки.

Теги: Brent, нефть
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