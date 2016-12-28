Главные новости
В миреСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакМоскваПо факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное делоВ миреИз Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушками
Экономика

"Коммерсант" узнал имя будущего главы "Уралвагонзавода"

Президент России уже подписал указ о передаче 100% УВЗ "Ростеху"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Основной кандидатурой на пост гендиректора "Уралвагонзавода" (УВЗ), который в соответствии с указом президента Владимира Путина будет передан "Ростеху", является заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, сообщает в среду "Коммерсант". Издание отмечает, что он может сменить сменит на этой должности Олега Сиенко.

Потапову придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и "Курганмашзавода" объединенный бронетанковый холдинг, пишет газета. В свою очередь глава "Ростеха" Сергей Чемезов не уточнил, будет ли уволен Сиенко. Однако топ-менеджеры предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили изданию, что вопрос о замене главы УВЗ "практически решен".

Как стало известно накануне, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". В начале октября газета "Ведомости" сообщила, что в сентябре вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ОПК, написал президенту РФ письмо, в котором выразил недовольство работой "Уралвагонзавода". Ссылаясь на близкого к руководству Минобороны человека, издание писало, что необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В письме, по данным газеты, Рогозин предложил передать компанию госкорпорации "Ростех".

Ранее у "Уралвагонзавода" возникли проблемы с одним из крупнейших кредиторов - Альфа-банком. Тяжба между банком с одной стороны и УВЗ и его "дочками" ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский" (ТПТ, балансодержатель имущества "ЧТЗ-Уралтрак") с другой началась после того, как "ЧТЗ-Уралтрак" допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд рублей и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его "дочек" 7,346 млрд рублей, а также $30,203 млн.

В конце сентября этого года Альфа-банк и "Уралвагонзавод" заключили мировое соглашение по иску о взыскании с УВЗ и его "дочек" этой задолженности.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Владельцем 100% акций компании является Росимущество. "Уралвагонзавод" - разработчик и производитель основного российского боевого танка Т-90, а также разработчик новейшего российского танка Т-14 "Армата".

"Ростех" - российская госкорпорация. В ее состав входит более 700 организаций, из которых сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 в гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления.

Теги: Уразвагонзавод, Александр Потапов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Перевозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границуПеревозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границу
По новому постановлению, перевозчики не смогут ни выехать из страны, ни вернуться в нееПодробнее
Итоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 летИтоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 лет
Инвесторы с достаточной долей оптимизма смотрят и на следующий годПодробнее
Итоги 2016 года: Телеком. Конкуренция как тормоз революцииИтоги 2016 года: Телеком. Конкуренция как тормоз революции
Пионеры внедрения высокоскоростного мобильного интернета продолжали доказывать, что они еще не пенсионеры четвертой промышленной революцииПодробнее
Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не оченьИтоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
Последние два года российские банки проверяли на себе теорию ДарвинаПодробнее
Путин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВППутин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВП
По данным президента, стихийные свалки занимают почти 50 тысяч гектаров территории страныПодробнее
Итоги 2016 года: Новая модель пенсионных накопленийИтоги 2016 года: Новая модель пенсионных накоплений
В этом году у негосударственных ПФ благодаря концепции квазидобровольной системы накопительных пенсий появилась надежда на светлое будущееПодробнее
"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Расширение доступа российской корпорации к отводу "Северного потока" позволит увеличить объемы поставок газа в Европу в обход УкраиныПодробнее
Итоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взялИтоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взял
Уходящий год был насыщен событиями в атомной отраслиПодробнее
Итоги 2016 года: Импортозамещение в воздухеИтоги 2016 года: Импортозамещение в воздухе
Крупных игроков на российском рынке авиаперевозок в уходящем году меньше не сталоПодробнее
Итоги 2016 года: Российский авторынок - как не стать ДетройтомИтоги 2016 года: Российский авторынок - как не стать Детройтом
Уходящий год на автомобильном рынке РФ был годом мученийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл9 фото
26 декабря
Ушел из жизни Джордж Майкл
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атакМоскваПо факту убийства ребенка на юго-западе Москвы возбуждено уголовное делоВ миреИз Трамп Тауэр в Нью-Йорке эвакуировали людей из-за пакета с игрушкамиКультураУмерла сыгравшая принцессу Лею актриса Кэрри Фишер
"Коммерсант" узнал имя будущего главы "Уралвагонзавода"
В Москве арестованы похитители пяти картин из музея Левитана
Найдены останки еще нескольких погибших в результате катастрофы Ту-154
Что случилось этой ночью: среда, 28 декабря
СМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Результаты экспертизы уточнили число жертв отравления метанолом в Иркутске
Саперы РФ разминировали за сутки четыре школы и детсад в восточном Алеппо
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи