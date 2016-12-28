"Коммерсант" узнал имя будущего главы "Уралвагонзавода"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Основной кандидатурой на пост гендиректора "Уралвагонзавода" (УВЗ), который в соответствии с указом президента Владимира Путина будет передан "Ростеху", является заместитель главы Минпромторга Александр Потапов, сообщает в среду "Коммерсант". Издание отмечает, что он может сменить сменит на этой должности Олега Сиенко.

Потапову придется разобраться с миллиардными долгами предприятия, образовавшимися в основном из-за убыточности вагоностроительного бизнеса, и сформировать на базе УВЗ и "Курганмашзавода" объединенный бронетанковый холдинг, пишет газета. В свою очередь глава "Ростеха" Сергей Чемезов не уточнил, будет ли уволен Сиенко. Однако топ-менеджеры предприятий ОПК и высокопоставленный сотрудник аппарата правительства сообщили изданию, что вопрос о замене главы УВЗ "практически решен".

Как стало известно накануне, президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 100% акций "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех". В начале октября газета "Ведомости" сообщила, что в сентябре вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ОПК, написал президенту РФ письмо, в котором выразил недовольство работой "Уралвагонзавода". Ссылаясь на близкого к руководству Минобороны человека, издание писало, что необходимость кадровых перемен Рогозин объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. В письме, по данным газеты, Рогозин предложил передать компанию госкорпорации "Ростех".

Ранее у "Уралвагонзавода" возникли проблемы с одним из крупнейших кредиторов - Альфа-банком. Тяжба между банком с одной стороны и УВЗ и его "дочками" ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и ООО "Технопарк "Тракторозаводский" (ТПТ, балансодержатель имущества "ЧТЗ-Уралтрак") с другой началась после того, как "ЧТЗ-Уралтрак" допустил просрочку по кредиту Альфа-банка, поручителем по которому выступают УВЗ и ТПТ. После этого банк потребовал вернуть весь кредит, а в апреле 2015 года банк обратился в суд с иском о взыскании долга по шести кредитам, сумма иска с учетом просрочек и неустоек составляла 6,054 млрд рублей и $39,7 млн. Позже Альфа-банк уточнил сумму иска, потребовав к взысканию с УВЗ и его "дочек" 7,346 млрд рублей, а также $30,203 млн.

В конце сентября этого года Альфа-банк и "Уралвагонзавод" заключили мировое соглашение по иску о взыскании с УВЗ и его "дочек" этой задолженности.