Итоги 2016 года: Российская сталь - с верой в цикл, с надеждой на рынок

Падение спроса и снижение цен в начале года усилились, но к середине года тренд начал выправляться

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2016 год для российского рынка стали оказался непростым. Падение спроса и снижение цен в начале года усилились, что неминуемо повлияло на результаты российских металлургов.

Однако к середине года тренд начал выправляться. Китай, крупнейший в мире производитель и потребитель стали и угля, объявил о масштабных сокращениях избыточных мощностей, что способствовало уравновешиванию спроса и предложения и подстегнуло рост цен. Компании, пока этому в целом благоприятствует ситуация на рынке, активно ищут баланс между тремя тесно увязанными составляющими бизнеса - дивидендами, погашением долга и инвестициями. Новые проекты, запускаемые металлургами, не всегда радуют аналитиков, с другой стороны - хорошо уже то, что такая возможность у компаний в принципе есть.

Участники рынка по-прежнему смотрят в будущее с очень сдержанным оптимизмом, не ожидая существенного роста в 2017 году. Кроме того, перед металлургами стоит множество вызовов: низкая загрузка производственных мощностей, риск перепроизводства, усиливающиеся протекционистские меры со стороны зарубежных стран - все это не дает сталеварам расслабиться.

Преломить тренд

Уходящий год начинался для металлургов не столь радостно, как заканчивается. Если еще в начале года сталевары ожидали падения спроса на металлопродукцию в России, выраженного двузначными цифрами, то к концу года прогнозы существенно улучшились, а в 2017 году и вовсе ожидается пусть и небольшой, но рост.

Так, "Северсталь" в начале года прогнозировала снижение потребления в России по итогам 2016 года на 10%, сейчас же ожидается сокращение на 6%. В следующем году компания видит даже небольшой рост - около 1,5%. "Макроэкономическая среда стабилизировалась: инфляция снижается, обменный курс рубля изменяется в относительно узком диапазоне, равно как и цены на нефть. За 2015 и 2016 годы в экономике России накопился определенный отложенный спрос, который может проявиться в следующем году", - сказали "Интерфаксу" в компании.

По прогнозам НЛМК , спрос на сталь в следующем году сохранится на уровне текущего года. "Пока мы в бюджет следующего года в краткосрочной перспективе закладываем как минимум сохранение текущего уровня спроса. Может быть, умеренно оптимистичный вариант - рост спроса в пределах 1%. Но в основном это, конечно, связано с эффектом низкой базы и с теми программами, которые мы видим по поддержке, допустим, строительной отрасти, с развитием отечественного жилищного кредитования", - отмечал президент компании Олег Багрин.

Мнение металлургов разделяют и отраслевые аналитики. Так, по оценкам Ирины Ализаровской из Райффайзенбанка, по итогам 2016 года будет зафиксировано снижение рынка на 6-7%, в следующем году ожидается рост на 1-2%. С коллегой соглашается Олег Петропавловский из БКС, который надеется на увеличение спроса в 2017 году на 1-2%. "В этом году спрос на арматуру и горячекатаный прокат ожидается на 11% и 10% ниже 2015 года, и мы не ждем быстрого восстановления внутреннего рынка, потому что инвестиции строительной отрасли снижаются", - добавляет эксперт.

Аналитики "ВТБ Капитала" более оптимистичны и прогнозируют, что спрос на сталь в России в 2017-2018 годах будет демонстрировать прирост на 5% ежегодно, а в последующие годы - на 2%.

Продолжение позитивной динамики ожидается и по ценам на сталь. Так, эксперты "ВТБ Капитала" прогнозируют рост цен на сталь в 2017 году на фоне удорожания сырья. Согласно расчетам Райффайзенбанка, в первом квартале будущего года ожидается благоприятная динамика цен, затем - постепенная коррекция.

Металлурги также надеются на рост цен. "Цены на сталь в 2017 году могут быть выше, чем в 2016 году, особенно в первом полугодии - за счет поддержки со стороны высоких цен на уголь, а также сезонного роста спроса в Китае", - отмечают в "Северстали" .

Наметившиеся позитивные тенденции на рынке, однако, не освобождают металлургов от решения других задач. Основными вызовами следующего года "Северсталь" называет низкую загрузку производственных мощностей в России и мире, а также рост локального протекционизма, выраженного, в частности, антидемпинговыми расследованиями и пошлинами. В уходящем году зарубежные страны, действительно, были необычайно активны в этом плане. Евросоюз ввел пошлины на холоднокатаный прокат и начал расследование по горячекатаному прокату. США также хотели обложить пошлинами российский холоднокатаный прокат, но в результате расследования отказались от этого.

По мнению Evraz, основным риском остается неопределенная ситуация с ценами на нефть. Вторым негативным фактором для рынка может стать риск перепроизводства: ввод новых мощностей в центральном регионе РФ и Казахстане способен оказать существенное влияние на распределение объемов по внутренним производителям.

Ализаровская из Райффайзенбанка считает, что на внутреннем рынке металлурги могут столкнуться с по-прежнему невысоким спросом (из-за общей ситуации в экономике, которая только начнет постепенно улучшаться). В то же время на экспортные поставки будут влиять антидемпинговые пошлины. "Если ЕС введет заградительные пошлины на горячекатаный прокат, то нашим металлургам придется перенаправлять существенные объемы на другие рынки, что повысит их расходы - соответственно, снизит маржу, а также может оказать давление на цену металла из-за конкуренции за рынки сбыта", - отмечает эксперт.

Торговые войны по всему миру ведут к усилению конкуренции с китайскими производителями, считает Петропавловский. "Если ЕС введет пошлины более 15% на российский горячекатаный прокат, это приведет к полному закрытию данного рынка для наших металлургов и им придется "пристраивать" эти объемы где-то - либо снижать загрузку мощностей. Также от этих пошлин может пострадать и внутренний рынок, если "большая тройка" начнет воевать друг с другом", - добавляет эксперт.

Воркутинская трагедия

Уходящий год был богат как на приятные, так и на совсем не радостные события, случалось и давно ожидаемое, и совершенно непрогнозируемое. Для каждой из компаний российской стальной отрасли год прошел по-разному, но для "Северстали" високосный 2016 год, действительно, оказался непростым.

В конце февраля на шахте "Северная" компании "Воркутауголь", входящей в "Северсталь", случилась авария, которая унесла жизни 36 человек. В результате выброса метана в шахте произошла серия взрывов, которые повлекли за собой обрушение породы и пожар. Компания остановила работу на шахте, обеспечивавшей около трети добычи группы, и приступила к ее затоплению.

В СМИ стала появляться информация о том, что на шахте манипулировали с датчиками метана для увеличения объемов выработки. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов сразу же эту версию опроверг, пояснив, что такая манипуляция технически невозможна. Вице-премьер Аркадий Дворкович, который возглавил комиссию для расследования причин и ликвидации последствий аварии, также заявлял, что проводившиеся ранее проверки шахты "Северная" существенных нарушений на предприятии не выявляли, работы велись в соответствии с регламентом, замечаний не предъявлялось. Впрочем, все это мало интересовало родственников погибших, с которыми Дворковичу и Мордашову пришлось провести долгую и тяжелую беседу.

Летом Ростехнадзор обнародовал официальные версии причины аварии на шахте. Основная версия - это некачественная изоляция выработанного пространства и возможное повреждение электрических кабелей. Согласно другим версиям, воспламенение метановоздушной смеси могло произойти из-за неустойчивого проветривания лавы, а также в результате образования скоплений метана и фрикционного искрения резцов шнека о металлические элементы крепи.

В августе техническая комиссия, расследовавшая аварию, пришла к выводу, что все возможные версии причин трагедии так или иначе связаны с человеческим фактором - нарушениями регламентов работ. Дворкович подчеркивал, что только природные катаклизмы не могли привести к аварии.

После затопления шахты в сентябре было принято решение о ее временной консервации в связи с вероятностью повторного возникновения пожаров в выработках. При этом отмечалось, что с 2020 года может начаться отработка запасов "Северной" через соседнюю шахту.

Позднее Мордашов оценил ущерб от аварии на "Северной" в 1% EBITDA "Северстали", то есть примерно $20 млн. Кроме того, в результате ЧП в Воркуте уровень самообеспеченности группы углем снизился до 60-70%, но компания восполнит выпадающие объемы за счет закупок на стороне, заверил владелец "Северстали".

Казалось бы, печальная история, которая приковывала к себе внимание больше полугода, на этом должна закончиться. Но дальнейшие события придали ей новые оттенки. В ноябре стало известно, что глава "Северстали" Вадим Ларин уволился из компании по собственному желанию. Судя по тому, что на тот момент готовой замены не было - исполняющим обязанности гендиректора временно назначили CFO Алексея Куличенко - желание возникло внезапно. Позднее главой "Северстали" стал Александр Шевелев, возглавлявший группу "Свеза", также принадлежащую Мордашову. Одновременно с Лариным по собственному желанию уволился и глава "Воркутаугля" Вадим Шаблаков.

И всего спустя пару недель стали появляться сообщения о том, что Ларин и Шаблаков подозреваются в даче взяток руководителям контрольно-надзорных органов в Коми и Воркуте за попустительство при проверках шахт "Воркутаугля". Руководитель Печорского управления Ростехнадзора Александр Гончаренко сознался в получении взятки, другие фигуранты дела - начальник Воркутинского отдела Трудинспекции Петр Гильц и командир военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна Леонид Лобков - свою вину не признали.

По данным следствия, Ларин скрылся в Великобритании, в то время как Шаблаков активно сотрудничает со следствием.

Инвесторы, между тем, не забивают себе голову периферийными с точки зрения масштабов бизнеса группы историями и по-прежнему с интересом смотрят на компанию: расписки "Северстали" в Лондоне за год подорожали почти вдвое. Да и сама компания демонстрирует сильные результаты и выплачивает солидные дивиденды.

Липецкая самодостаточность

Если главным событием в жизни "Северстали" в уходящем году стало ЧП в Воркуте, то у другой "голубой фишки" металлургического сектора - группы НЛМК - на протяжении года все было относительно предсказуемо и спокойно. Лишь под занавес 2016 года компания, а точнее - ее акционер, удивил рынок.

Fletcher Group Holdings Владимира Лисина в декабре продала 1,5% НЛМК на общую сумму в $153 млн, в результате снизив долю в компании до 84%. Этот пакет был размещен Goldman Sachs среди институциональных инвесторов в рамках процедуры ускоренного букбилдинга.

Представитель Лисина отказался комментировать цели, на которые бизнесмен планирует направить вырученные средства. Между тем ранее стало известно, что "Первая грузовая компания" (входит в группу UCL Лисина) подала заявку на покупку у РЖД контрольного пакета акций "Трансконтейнера" . Рыночная капитализация "Трансконтейнера", исходя из котировок на Московской бирже, - около $800 млн, соответственно, контрольный пакет стоит порядка $400 млн.

Для самого НЛМК увеличение free float может открыть перспективу возвращения GDR группы в индекс MSCI Russia, из которого расписки компании были исключены в 2013 году. Участники рынка не исключают, что увеличение free float для включения НЛМК в индекс само по себе могло быть целью сделки наряду с привлечением средств акционером. Аналитик "ВТБ Капитала" Илья Питерский полагает, что MSCI, скорее всего, сможет вернуть GDR НЛМК в расчетную базу не раньше мая следующего года.

Пока основной акционер НЛМК работает над достижением своих целей, менеджмент меткомпании идет намеченным путем: реализует утвержденную ранее стратегию развития, выплачивает дивиденды и строит далеко идущие планы.

Важным событием для компании в уходящем году стал запуск фабрики окомкования на Стойленском ГОКе. Производство позволит обеспечить потребности НЛМК в железорудных окатышах, которые сейчас группа закупает у "Металлоинвеста". Положительный эффект проекта на EBITDA НЛМК оценивается в $150 млн в год.

Мощность фабрики стоимостью $680 млн - 6 млн тонн окатышей в год, при необходимости ее можно увеличить на 20%. Выход фабрики на проектную мощность запланирован на первый квартал 2017 года.

На этом компания не планирует останавливаться и думает о наращивании выпуска стали. Так, президент НЛМК Олег Багрин в интервью бельгийскому изданию Trends-Tendances сообщал, что компания рассматривает возможность увеличения выплавки к 2020 году с 16 млн тонн до 20 млн тонн.

Позднее глава компании отмечал, что НЛМК прорабатывает различные варианты увеличения производственных мощностей. Консервативный вариант, который не требует серьезных инвестиций, подразумевает увеличение выпуска стали на Липецкой площадке на 1-2 млн тонн в течение 2-3 лет за счет расшивки "узких мест". Есть и более амбициозные, но капиталоемкие варианты. О них компания, однако, будет готова рассказать позже, когда разработает новую стратегию развития.

Турецкий берег

Группа ММК, для которой исторически приоритетным является внутренний рынок, тем не менее, владеет производственными мощностями и за пределами России, в частности - в Турции. Отношения России с этой страной в последнее время бросает то в жар, то в холод, и это, в том числе, сказывается на металлургах. В январе 2016 года Турция опубликовала предварительные итоги антидемпингового расследования в отношении импортного горячекатаного проката. Отмечалось, что демпинговая маржа для российских меткомпаний может составить до 13,66%. В частности, для ММК - 13,66%, для "Северстали" - 12,43%, для НЛМК - 9,42%. Окончательное решение по пошлинам должно было быть принято в феврале.

Аналитики тогда отмечали, что возможное введение Турцией пошлин на сталь из России может привести к росту конкуренции на внутреннем рынке РФ, а также негативно отразиться на EBITDA одного из крупнейших российских экспортеров в эту страну - ММК. Компания поставляет в Турцию прокат в качестве сырья для дальнейшего передела на дочернем предприятии ММК Metalurji. Однако в апреле Турция завершила антидемпинговое расследование и приняла решение пошлины не вводить.

На фоне непростых отношений России и Турции ММК продолжал рассматривать возможность продажи турецкого завода, который был построен "с нуля" совместным предприятием ММК и турецкой Atakas Group. У ММК в СП изначально было 50% + 1 акция, позднее российская меткомпания выкупила долю партнера. Производственные площадки были запущены в апреле 2010 года.

Капвложения в завод составили порядка $1,7 млрд. Под проект строительства завода в Турции в виде кредитов было привлечено более $1 млрд со сроком погашения до 2019 года. Изначально ММК рассчитывал продать завод за $2 млрд, однако позднее несколько снизил ценник.

Между тем в сентябре основной владелец ММК Виктор Рашников внезапно объявил, что снимает с повестки тему продажи турецкого завода и рассматривает варианты его расширения, а также думает о перезапуске горячекатаного производства. В ММК позднее уточняли, что компания в течение 1,5-2 лет планирует инвестировать $30 млн в модернизацию и повышение эффективности работающих мощностей турецкого завода. Еще $30 млн будут вложены в горячекатаную часть в случае принятия решения о ее запуске. Это решение может быть принято при улучшении конъюнктуры рынка.

ММК остановил выпуск горячекатаного проката в Турции в ноябре 2012 года из-за экономических факторов. С тех пор горячекатаный и холоднокатаный прокат поставляется из России, а также закупается у турецких производителей. До 2013 года EBITDA MMK Metalurji была отрицательной. Затем экономическое положение компании улучшилось благодаря программе сокращения издержек и снижению курса турецкой лиры к доллару. "Предприятие прибыльное, EBITDA, правда, небольшая, но с запуском "горячих" ситуация улучшится", - заявлял Рашников.

Необходимость перезапуска горячекатаного производства на турецком заводе вызывает сомнения у отраслевых аналитиков. По мнению Ирины Ализаровской из Райффайзенбанка, перезапуск горячекатаной части на турецком активе ММК нецелесообразен. Компании дешевле производить горячекатаный прокат на своем основном предприятии и поставлять подкат в Турцию или использовать подкат от других производителей, считает аналитик.

Если сценарий с продажей турецкого актива ММК в уходящем году не был реализован, то выход из австралийской Fortescue Metals Group, о чем также неоднократно заявлялось, наконец-то свершился. ММК долгое время не решался расстаться с акциями австралийской компании, выжидая улучшения рыночной конъюнктуры и роста цен на железную руду. В 2016 году меткомпания продала около 5% Fortescue на фоне роста стоимости ее акций, что обеспечило группе дополнительные $315 млн EBITDA.

ММК купил акции FMG 10 лет назад: сначала 4,71% за $130 млн, а в 2007 году компания увеличила пакет до 5,37%. "Магнитка", у которой не было своего угля и железной руды, рассчитывала нарастить долю в Fortescue до 20%, чтобы иметь право на 9 млн тонн добываемой руды, но эти планы не были реализованы.

Так как сделка проходила на благоприятном новостном фоне (появилось сообщение о заключении предварительного соглашения о намерениях Vale и Fortescue по смешиванию и продаже руды), акции Fortescue выросли в цене, что позволило ММК реализовать пакет. Тем не менее, "Магнитка" продала пакет не на "пике", так как акции Fortescue росли на протяжении всего года, считает Ализаровская.

Вырученные средства пригодятся при реализации масштабного проекта по модернизации аглококсодоменного производства в Магнитогорске. Планируется, в частности, в 2018-2023 годах построить новую доменную печь мощностью 2 млн тонн, которая впоследствии заменит две действующие печи. Намечено также строительство новой аглофабрики (2016-2019 гг) и новой коксовой батареи (2018-2021 гг).

Инвестиции в аглофабрику, к строительству которой компания уже приступила, составят около 22 млрд рублей, стоимость других проектов еще уточняется. Общие ежегодные инвестиции ММК в среднесрочной перспективе будут достигать $700-800 млн, сообщал Рашников президенту России Владимиру Путину.

Значительные инвестиции, как ожидается, не помешают компании выплачивать существенные дивиденды. В 2016 году компания утвердила новую дивидендную политику, в соответствие с которой на выплаты акционерам будет направляться не менее 30% свободного денежного потока.

Компания последний раз вносила изменения в дивидендную политику в октябре 2014 года. Тогда возможности совета директоров были расширены за счет использования в качестве базы для расчета рекомендуемого размера выплат free cash flow группы или чистой прибыли по РСБУ. Ранее дивидендная политика предусматривала выплату не менее 20% консолидированной чистой прибыли по МСФО.

Счастье так близко

ММК в уходящем году активно снижал долговую нагрузку. Чистый долг за девять месяцев 2016 года снизился на 83% - до $192 млн, а показатель чистый долг/EBITDA опустился с 0,67х до 0,11х. На комфортном долговом уровне находятся и "Северсталь" (чистый долг на конец III квартала - $943 млн, чистый долг/EBITDA - 0,5х) с НЛМК ($687 млн, 0,4х).

Менее позитивна динамика у другой компании российского металлургического сектора - группы Evraz. За первое полугодие 2016 года чистый долг компании снизился всего на $33 млн, а соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 4,9х против 3,7х на конец 2015 года. Согласно дивидендной политике Evraz, группа готова выплачивать дивиденды, если коэффициент "чистый долг/EBITDA" находится ниже 3.

Evraz уже давно не балует акционеров дивидендными выплатами. Последний раз компания выплатила дивиденды в 2012 году - $0,11 на акцию по итогам полугодия. В 2013 году, после продажи чешского завода Evraz Vitkovice Steel, были выплачены только спецдивиденды в размере $0,06 на акцию. В 2014 году было решено дивиденды не выплачивать, акционеров тогда вознаградили посредством buyback, распределив среди них порядка $336 млн. По итогам первого полугодия 2015 года от дивидендов также решили отказаться, другие способы вознаграждения акционеров не рассматривались.

Между тем, по ожиданиям "ВТБ Капитала", у Evraz в скором времени могут появиться все шансы вознаградить акционеров. По мнению аналитиков, на фоне роста цен на сырье наличие собственной сырьевой базы позволит Evraz увеличить EBITDA в 2017 году на 48%. В результате группа может снизить коэффициент чистый долг/ EBITDA до 1,8х-2х, что создаст благоприятные условия для выплаты дивидендов.

Улучшение долговой нагрузки Evraz не исключает и Ирина Ализаровская из Райффайзенбанка, которая считает, что взрывной рост цен на уголь положительно повлияет на результаты группы, в результате чего долговая нагрузка компании (чистый долг/EBITDA) может снизиться до 2,5х-3х.

Аналитик БКС Олег Петропавловский не ждет ни дивидендов, ни buyback от Evraz. "Компании лучше заниматься снижением долга, особенно пока позволяют высокие цены на сталь и уголь", - отмечает эксперт.

Значительная долговая нагрузка Evraz препятствует не только выплате дивидендов, но и не дает компании вдоволь развернуться на инвестиционном поприще. "Мы хотели бы больше инвестировать в свои заводы и растить бизнес, но основная задача сейчас - снижение долга, и мы планируем направить наши усилия именно в этом направлении", - пояснял "Интерфаксу" финдиректор компании Павел Татьянин. Капвложения Evraz по итогам 2016 года, как сообщалось, составят $450 млн, в 2017-2018 годах - по $500 млн.

Из-за волатильности рынка компании пришлось отложить часть проектов, направленных на увеличение выручки. "Мы сильно подняли планку приемлемой доходности, поэтому даже при наличии капитала и желании инвестировать наши возможности ограничены, и нам приходится отказываться от проектов. В приоритете сейчас те из них, которые направлены на снижение затрат", - говорил CFO.

Между тем в июле компания заявила о начале строительства новой доменной печи на "Евраз НТМК", инвестиции в которую не превысят $170 млн. Объем новой печи составит 2,2 тыс. кв. м., проектная мощность - 2,5 млн тонн чугуна в год.

Строительство новой доменной печи N7 - альтернатива остановке доменной печи N6 на капитальный ремонт первого разряда и возможность сохранить объем производства чугуна на "Евраз НТМК" на уровне 5 млн тонн в год, отмечала компания. В настоящее время на "Евраз НТМК" действуют две доменные печи N5 и N6 с полезным объемом 2,2 тыс. кв. м. каждая.

Аналитики Альфа-банка тогда отмечали, что новость о строительстве новой доменной печи негативна для Evraz. "Хотя она (новость - ИФ) сильно не повлияет на фундаментальные показатели компании, она окажет давление на акции, так как рынок в настоящие момент может быть недоволен любыми дополнительными капиталовложениями", - говорили эксперты.

В то же время Evraz продолжил работу и по рефинансированию долга и удлинению общего профиля погашения, начатую ранее. Так, в уходящем году компания досрочно выкупила бонды - как свои, так и входящей в группу "Распадской" , рефинансировала кредиты. Между тем, Evraz не ждет, что по итогам 2016 года долг удастся снизить так же существенно, как это было в предыдущем году, когда чистый долг сократился на $465 млн - до $5,35 млрд. В долгосрочной перспективе компания ставит перед собой цель снизить коэффициент чистый долг/ EBITDA до 2х.