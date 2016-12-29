Суд запретил "Транснефти" прекращать транспортировку нефти "Роснефти"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы принял обеспечительные меры по заявлению НК "Роснефть" и запретил "Транснефти" с 1 января 2017 прекращать или сокращать транспортировку нефти, сдаваемую нефтяной компанией, следует из судебного решения.

Согласно материалам суда, 17 ноября "Транснефть" направила в "Роснефть" подписанный со своей стороны договор об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год между компаниями. "Роснефть" в своем ходатайстве указывает на то, что оферта "Транснефти" в числе иных содержит условия, "которые противоречат действующим нормативным правовым актам и нарушают интересы заявителя". Нефтяная компания 25 ноября направила в "Транснефть" письмо о необходимости приведения договора об оказании услуг по транспортировке нефти на 2017 год в соответствие с требованиями закона.

"Транснефть" 5 декабря сообщила о нецелесообразности разработки методики учета технологических потерь нефти по фактическому уровню и порядка компенсации грузоотправителям нефти и в связи с этим просила подписать направленный ранее договор в редакции трубопроводной монополии. "При этом ПАО "Транснефть" было указано, что "в случае несвоевременного подписания договоров на 2017 год ПАО "Транснефть" вправе отказать ПАО "НК "Роснефть" в предоставлении услуг в январе 2017 года", - поясняется в материалах суда.

"Роснефть" 19 декабря направила в "Транснефть" протокол разногласий с предложениями по каждому пункту изменений и дополнений, а также обоснованием акцепта на иных условиях. Срок для рассмотрения протокола разногласий истекает для "Транснефти" 19 декабря 2017 года. В случае отклонения "Транснефтью" протокола разногласий, компания вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

По заявлению "Роснефти" , отсутствие между сторонами заключенного договора на оказание услуг по транспортировке нефти на 2017 год, а также указание "Транснефти" на возможный отказ НК в предоставлении услуг в январе в отсутствие заключенного договора, "с 01 января 2017 года деятельность ПАО "НК "Роснефть" как вертикально интегрированного нефтяного холдинга, осуществляющего деятельность по добыче, переработке и поставке нефти и нефтепродуктов, находится под угрозой остановки". Ежедневно по системе магистральных нефтепроводов "Транснефти" обеспечивается транспортировка до 1,3 млн тонн нефти по договору с "Роснефтью". Нефть с месторождений поставляется покупателям на внутреннем рынке и на экспорт, на нефтеперерабатывающие заводы для производства нефтепродуктов, в том числе автомобильного топлива и авиационного керосина. Нефтяные резервуары на месторождениях не позволят обеспечить хранение нефти свыше 72 часов. Прекращение оказания услуг по транспортировке со стороны "Транснефти" повлечет остановку разработки большинства месторождений, право пользования которыми предоставлено НК "Роснефть" и его дочерним обществам, чья деятельность также зависит от наличия заключенного договора между компаниями.

"Остановка разработки месторождений повлечет невосполнимый значительный имущественный ущерб как самой компании (вследствие необходимости приостановления добычи нефти на всех месторождениях на неопределенный срок, приостановления работы нефтеперерабатывающих мощностей, просрочки обязательств перед контрагентами за недопоставку нефти и нефтепродуктов и т.д.), ее работникам (в связи с вынужденным простоем производственных и добычных организаций), государству (недополученные налоги, пошлины, дивиденды и проч.) и третьим лицам, вследствие возникновения острого дефицита на рынках нефти и нефтепродуктов", - добавляет НК.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, отмечает "Роснефть". В свою очередь в качестве встречного обеспечения со стороны "Роснефть" гарантирует оплату оказываемых услуг в соответствии с условиями договора (спор о цене между сторонами отсутствует, услуги будут оплачиваться по регулируемым тарифам).

Суд пришел к выводу о необходимости запрета "Транснефти" с 1 января будущего года прекращать транспортировку сырь "Роснефти" в соответствии с условиями, по которым у сторон отсутствуют разногласия.

До 25 января 2017 года "Роснефть" должна подать исковое заявление по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя, иначе обеспечительные меры будут сняты.

Ранее представитель "Транснефти" заявлял журналистам, что "Роснефть" затягивает подписание договора на прокачку при помощи судебного разбирательства.

По данным судебной базы, "заявление об обеспечении имущественных интересов" "Роснефти" поступило 27 декабря, на следующий день суд удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер и выдал исполнительный лист.

Требование принятия предварительных обеспечительных мер переносит на следующий год процесс согласования договоров на транспортировку, сказал представитель "Транснефти" - таким способом, по его мнению, "Роснефть" "выбивает" для себя нестандартные по сравнению с рынком условия.