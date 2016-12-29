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"Газпром" отчитался о строительстве "Силы Сибири"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" на данный момент построил уже 445 км линейной части газопровода "Сила Сибири", отметил в выступлении на итоговом новогоднем селекторе глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Газпром" в уходящем году успешно продолжил реализацию Восточной газовой программы, реализацию нашего самого масштабного проекта - "Сила Сибири". На сегодняшний день построено 445 км линейной части газопровода. Мы с вами продолжили обустройство Чаяндинского месторождения - нефтяной оторочки, строительство эксплуатационных газовых скважин", - сказал он.

Он напомнил, что в рамках Восточной газовой программы компания продолжила обустраивать месторождения на сахалинском шельфе - это Киринское и Южно-Киринское, а также Кшукское и Нижне-Квакчикское месторождения на Камчатке.

"И, конечно, в рамках Восточной газовой программы надо обязательно выделить еще один очень важный проект, в большой степени определяющий сроки реализации всего проекта "Сила Сибири", - это строительство Амурского газоперерабатывающего завода мощностью 42 млрд куб. м. Это будет самый крупный газоперерабатывающий завод в стране. Таких объектов страна не строила в течение уже многих десятилетий. И мы с вами в настоящее время восстанавливаем старые компетенции и нарабатываем новые", - напомнил Миллер.

Теги: Газпром, Сила Сибири
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