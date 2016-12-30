Минфин РФ начнет привлекать кредиты банков для покрытия кассовых разрывов бюджета

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Минфин России намерен привлекать у банков кредиты на срок до 30 дней для покрытия кассовых разрывов в ходе исполнения бюджета, соответствующий проект постановления правительства размещена на портале проектов нормативно-правовых актов. Министерство еще в июле 2015 года сообщило, что готовит механизм коротких кредитов в банках на случай временных кассовых разрывов бюджета.

"В текущих условиях покрытие кассовых разрывов обеспечивается в основном за счет средств, изымаемых из Резервного фонда в рамках закона о федеральном бюджете на текущий год. Учитывая, что Резервный фонд является исчерпаемым ресурсом, а иные действенные инструменты пополнения ликвидности в настоящее время отсутствуют, существует потребность в создании инструмента для осуществления краткосрочных заимствований, позволяющего оперативно привлекать необходимые средства в целях недопущения возникновения кассовых разрывов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Планируется, что Минфин будет привлекать краткосрочные кредиты у банков для пополнения остатков средств на едином счете бюджета для покрытия кассовых разрывов при отсутствии возможности привлечения средств из иных источников.

Максимальный срок таких кредитов - 30 календарных дней, процентные ставки по ним не будут превышать величину, определяемую Минфином. Совокупный объем обязательств министерства по коротким кредитам не сможет превысить 1/12 доходов федерального бюджета на соответствующий финансовый год. Минфин сможет досрочно погасить краткосрочные кредиты в полном объеме или частично.

Ежегодные ассигнования на обслуживание кредитов и их погашение будут определяться законом о федеральном бюджете, исходя из совокупного планируемого объема кредитов.

Минфин будет проводить ежегодный отбор банков, с которыми он будет заключать генеральные соглашения об открытии кредитных линий на очередной финансовый год. Первые соглашения министерство собирается заключить уже в 2017 году.