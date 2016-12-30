Рубль снизился к доллару и евро на фоне спроса на валюту перед новым годом

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США и евро уверенно растут к рублю на торгах "Московской биржи" в пятницу вечером на фоне возросшего спроса на валюту перед новогодними каникулами.

Курс доллара США составил 61,05 руб./$1 в 19:00, что на 65 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 64,38 руб./EUR1, подорожав на 1,175 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 88,6 копейки, до 62,55 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакса", снижение курса рубля к доллару и евро 30 декабря связано с желанием ряда участников рынка зафиксировать прибыль по рублю и переложиться в валюту перед новогодними и рождественскими каникулами, несмотря на стабильно высокие мировые цены на нефть. Кроме того, спрос на валюту могли спровоцировать новые санкции США против России, объявленные накануне. В четверг США ввели новые ограничительные меры против Москвы за якобы осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо опускаются на фоне крайней низкой активности торговли. Котировки мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 уменьшились на 0,47% - до $56,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились на 0,35% - до $53,58 за баррель. Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в четверг, запасы нефти в стране на прошлой неделе повысились на 614 тыс. баррелей. Темпы увеличения запасов стали минимальными с января, однако рост стал неожиданностью для рынка. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали снижение запасов на 1,4 млн баррелей.

С начала текущего года Brent подорожала на 52%, WTI - на 45%. Это первое повышение котировок за последние три года и рекордное с 2009 года. Все эксперты сходятся во мнении, что внимание рынка в 2017 году будет сфокусировано на сигналах о том, насколько четко крупнейшие нефтедобывающие государства реализуют достигнутые ранее договоренности о сокращении добычи.