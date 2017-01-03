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Экономика

Доллар и евро снизились в начале торгов 3 января

Рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря нефти

Доллар и евро снизились в начале торгов 3 января
Фото: Интерпресс/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Рубль укрепился к доллару США и евро на "Московской бирже" в начале торгов вторника благодаря росту нефтяных цен и позитивной динамике мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,9-61,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,9775 руб./$1 (-29,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,955 руб./EUR1 (-56,5 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 41,6 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 62,32 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,06 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,39 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро в начале торгов 3 января связано с позитивной конъюнктурой мировых рынков капитала, в том числе ростом цен на нефть, которые поднимаются во вторник в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве подорожали на 0,51% - до $57,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник увеличились на 0,5% - до $53,99 за баррель.

Кроме того, европейские фондовые индексы выросли по итогам первой торговой сессии 2017 года благодаря позитивным статданным, а также подъему котировок акций банков. Французский CAC 40 прибавил 0,4%, германский DAX - 1%, итальянский FTSE MIB подскочил на 1,7%. Акции итальянских финкомпаний подорожали на сообщениях местных СМИ о том, что проблемный банк Banca Monte dei Paschi di Siena намерен выпустить в 2017 году облигации на 15 млрд евро, чтобы поддержать свою ликвидность. В конце прошлого года правительство Италии обнародовало план спасения Monte Paschi с помощью средств налогоплательщиков.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник благодаря позитивным статданным из Китая. Для рынков материкового Китая, Гонконга и Австралии торги 3 января являются первыми в 2017 году, японские биржи во вторник закрыты (банковский выходной). Китайский Shanghai Composite вырос в ходе торгов на 1%, гонконгский Hang Seng - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%.

Статданные по экономике КНР указали на рост деловой активности в производственном секторе Китая по итогам пятого месяца подряд. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 51,7 пункта - рекордным с июля 2014 года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Индикатор выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности в секторе. Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Теги: рубль, доллар, евро, Московская биржа
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