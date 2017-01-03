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Экономика

Volvo уступила первенство на рынке Швеции Volkswagen впервые с 1962 года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Автомобили Volvo в 2016-м перестали быть самыми продаваемыми в Швеции впервые с 1962 года, свидетельствуют данные автомобильной ассоциации Швеции BIL Sweden.

Как говорится в ее докладе, лидером рынка в прошлом году стал Volkswagen Golf.

В целом продажи новых автомобилей в Швеции достигли рекордного уровня в прошлом году - 372 тыс. 296 машин, прирост на 7,8% по сравнению с 2015 годом.

"Рост новых регистраций непрерывно продолжается уже 36 месяцев подряд", - отметил глава BIL Sweden Бертиль Молден.

Ассоциация объясняет увеличение продаж сильными макроэкономическими показателями, улучшением ситуации на рынке труда, низкими процентными ставками и ростом рынка частного автолизинга.

В 2017-м BIL Sweden прогнозирует снижение продаж легковых автомобилей до 360 тыс. и слабый рост объемов реализации легких грузовиков - с 51,7 тыс. до 52 тыс.

В 2016 году 5,9% шведов выбрали автомобили Volkswagen Golf, в то время как доля продаж Volvo трех разных моделей составила 5,7%. Последний раз подобное произошло в 1962 году, когда Volvo уступила первое место в рейтинге продаж автомобилю Volkswagen Beetle.

Несмотря на то, что Volvo теперь принадлежит китайской компании Zhejiang Geely Holding Group, марка до сих пор считается шведским брендом. До сих пор более 20% машин на дорогах Швеции - это Volvo, тогда как доля Volkswagen, второй по популярности марки, - 15,7%.

Теги: Volvo, Volkswagen, Швеция
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