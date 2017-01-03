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Экономика

Нефть подорожала до максимума за полтора года

Есть обновление от 19:12

Brent торгуется выше $58 за баррель

Нефть подорожала до максимума за полтора года
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Нефть выросла в цене до максимума с июля 2015 года на заявлениях Кувейта и Омана о сокращении добычи в соответствии с договоренностями между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 по Москве подорожали на $1,40 (2,46%) - до $58,22 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $1,33 (2,48%) - до $55,05 за баррель.

Кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями.

Оман, добывающий 1,01 млн б/с, снижает добычу на 45 тыс. б/с, сказал глава маркетингового департамента министерства нефти страны Али аль-Риями.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая.

Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) для перерабатывающей промышленности КНР в декабре составило 51,4 пункта, немного снизившись по сравнению с уровнем предыдущего месяца (51,7 пункта). Ноябрьское значение было рекордным с июля 2014 года.

Аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin Media и Markit, в декабре вырос до рекордных 51,9 пункта с 50,9 пункта месяцем ранее.

Теги: нефть, Brent
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