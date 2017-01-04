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Экономика

Доллар слегка подрос в начале торгов 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Рубль слегка снизился к доллару США, но подрос к евро на "Московской бирже" в начале торгов среды на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,82-60,98 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,9375 руб./$1 (+3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,33 руб./EUR1 (-8 копеек), стоимость бивалютной корзины опустилась всего на 1,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 62,014 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,06 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро на 48,11 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", относительно нейтральная динамика курса рубля к доллару и евро в начале торгов 4 января связана с тем, что цены на нефть, упавшие во вторник более чем на 2%, с утра в среду пытаются восстановить подъем на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США. Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:08 по Москве подорожал на 0,45% - до $55,72 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,54% - до $52,61 за баррель.

По итогам сессии 3 января февральский контракт на нефть WTI подешевел на 2,6%, до $52,33 за баррель, тогда как нефть Brent с поставкой в марте опустилась на 2,4% - до $55,47 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки WTI поднимались выше $55 за баррель, Brent - выше $58.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января. Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

Теги: доллар, рубль, евро, Московская биржа
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