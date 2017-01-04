Рубль укрепился к доллару и стабилен к евро вечером 4 января

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снижается, а евро стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в среду; рубль немного укрепляется по отношению к бивалютной корзине благодаря наметившемуся отскоку цен на мировых нефтяных площадках после их заметного падения накануне.

Курс доллара США составил 60,605 руб./$1 в 18:50 по Москве, что на 29,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,4375 руб./EUR1, подорожав всего на 2,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 15 копеек, до 61,88 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшой рост курса рубля к доллару, наблюдаемый в вечерние часы 4 января, связан с восстановительным ростом мировых цен на нефть. Участники нефтяного рынка оценивают заявления нефтедобывающих стран об изменениях добычи и ждут данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в четверг. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в стране упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей.

На этом фоне мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве подорожал почти на 0,6%, до $55,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи выросла к этому времени на 0,57% - до $52,63 за баррель.

Банк России в среду не изменял официальные курсы доллара и евро, которые с 31 января составляют 60,6569 руб./$1 и 63,8111 руб./EUR1, соответственно.