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Доллар слегка снизился в начале торгов 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,14-60,25 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,235 руб./$1 (-22,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,62 руб./EUR1 (+25,25 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась всего на 1 копейку по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,76 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,11 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 5 января связаны с относительной стабильностью на мировых нефтяных площадках, где колебания нефтяных цен, хотя и проходят в широких диапазонах, но сохраняют стабильно высокие уровни. Нефть немного снижается в цене в четверг утром после роста в среду на опасениях, что рост добычи в Ливии может нивелировать сокращение производства топлива странами ОПЕК.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве подешевел на 0,28% - до $56,3 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,17% - до $53,17 за баррель. Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%, до $53,26 и $56,46 за баррель соответственно.

Теги: рубль, доллар, евро, Московская биржа
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