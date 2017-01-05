В штаб-квартире банка Goldman Sachs в Нью-Йорке прошла акция протеста

Американцы выступили против его связей с правительством США

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Несколько десятков американцев устроили акцию протеста в холле штаб-квартиры банка Goldman Sachs в Нью-Йорке, выразив недовольство включением многих связанных с банком лиц в состав нового правительства избранного президента Дональда Трампа.

Полиция отобрала у протестующих несколько плакатов и вывела их из здания, однако активисты пообещали провести повторную акцию 17 января.

"Мы уважаем право каждого на свободу собраний и свободу слова в рамках закона, заявила представитель банка Тиффани Гэлвин. - В данном случае полицейские выдворили этих граждан из здания, поскольку акция являлась незаконным проникновением".

Трамп, неоднократно в ходе своей компании использовавший название банка в качестве символа крупной и алчной корпорации, выдвинул кандидатуры людей, тесно связанных с Goldman, на ключевые посты в своем формирующемся правительства.

Так, Стивен Мнучин, бывший партнер в банке, может стать новым министром финансов, а президенту Goldman Sachs Гэри Коэну предложено стать советником по экономике и главой Национального экономического совета.

Накануне Трамп выдвинул кандидатуру Джея Клейтона, партнера юридической фирмы Sullivan & Cromwell, более века сотрудничающей с Goldman, на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). По источникам агентства Bloomberg, жена Клейтона работает в банке управляющим средствами состоятельных клиентов.