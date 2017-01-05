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Рубль укрепился к доллару и евро к вечеру 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в четверг, доллар упал ниже психологически важной отметки 60 руб./$1 и устремился к 59 руб./$1, впервые с июля 2015 года; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и "тонкому" рынку в межпраздничный период.

Курс доллара США составил 59,26 руб./$1 в 18:50 по Москве, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,8275 руб./EUR1, подешевев на 54 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 90 копеек, до 60,865 рубля.

Более заметное падение доллара к рублю по сравнению с евро объясняется восстановительной коррекцией европейской валюты против "американца" на мировом рынке Forex, где евро отвоевал порядка 1,1%, поднявшись до $1,06.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару и евро в ходе торгов 5 января связано, прежде всего, с продолжающимся ростом мировых цен на нефть, а также низкой ликвидностью внутреннего валютного рынка в межпраздничный период, что позволяет игрокам легко сдвинуть курс в ту или иную сторону.

Поскольку в настоящее время преобладают позитивные для рубля факторы, то участники рынка смогли легко загнать курс доллара ниже психологически важной отметки 60 руб./$1, после чего у некоторых игроков сработали заявки "стоп-лосс", что лишь ускорило укрепление рубля, считают аналитики.

Теги: рубль, доллар, евро, Московская биржа
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