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Правительство утвердило план модернизации портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило план мероприятий по модернизации и развитию портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В соответствии с планом мероприятий, Минсельхозу, Минвостокразвития и Росрыболовству до 20 апреля 2017 года поручено утвердить стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота с учетом береговой логистической инфраструктуры, предназначенной для транспортировки, хранения и дистрибуции рыбной продукции. Стратегия должна учитывать цели, задачи и ключевые показатели работы терминалов, оценку потребности мощностей по перевалке и хранению рыбопродукции при поставках на внутренний рынок и на экспорт, а также определять примерные инвестиционные условия в отношении объектов портовой и припортовой инфраструктуры.

До 5 июня Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Росрыболовству поручено подготовить предложения о механизме финансирования инвестпроектов при строительстве, модернизации и проведении капитальных ремонтных работ гидротехнических сооружений терминалов, находящихся в государственной собственности.

Ведомствам также поручено до 26 января подготовить предложения по приоритетам при заключении долго- и среднесрочных договоров аренды гидротехнических сооружений, находящихся на территориях опережающего социально-экономического развития или свободных портов.

Принятые решения позволят повысить эффективность использования гидротехнических сооружений морских терминалов, находящихся в федеральной собственности, привлечь частные инвестиции при строительстве и модернизации объектов портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры, рассчитывают в правительстве.

Теги: Правительство РФ, Минсельхоз, Росрыболовство
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