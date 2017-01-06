Аукцион на газотранспортные мощности по приему газа Nord Stream 2 назначен на 6 марта

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Европейские газотранспортные операторы 6 марта 2017 года проведут аукцион на новые сухопутные мощности на территории Германии - в том числе для приема газа с новой морской магистрали Nord Stream 2, сообщает платформа "more capacity" ("больше мощности"), объединяющая компании Fluxys Deutschland GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, NEL Gastransport GmbH и ONTRAS Gastransport GmbH.

Аукцион с подачей обязательных заявок пройдет на европейской платформе по торговле мощностями PRISMA. Процесс по определению потребностей в новых мощностях стартовал летом 2015 - в ходе исследования были собраны необязывающие заявки участников рынка, которые были воплощены в конкретные предложения по расширению сети в торговой зоне Gaspool. Всего 8 участников рынка подали 73 индивидуальных запросов на мощности на период до 2041 года.

Если при строительстве первого "Северного потока" "Газпром" в составе совместных предприятий строил сухопутные отводы OPAL и NEL, пытаясь попутно договориться с регуляторами об освобождении от доступа третьих лиц (для OPAL это затянулось на пять лет), то теперь схема другая. "Газпром" подал заявку на подключение Nord Stream 2 к германским газопроводным сетям, а газотранспортные операторы сформировали свои предложения.

Касающиеся газа Nord Stream 2 предполагаемые проекты включают расширение NEL с 24,2 до 30 млрд куб. м в год (дополнительные мощности Fluxys Deutschland, Gasunie Deutschland NEL Gastransport). Прием газа Nord Stream 2 в сеть Gascade в точке входа Феро (Vierow, недалеко от Грайфсвальда, где выходит на берег первый "Северный поток") в объеме 67 млрд куб. м в год. В той же точке предлагается рассмотреть прием газа "Северного потока 2" в сеть Gasunie в объеме 2,7 млрд куб. м в год. Новый газопровод EUGAL (Gascade) на 48 млрд куб. м в год, который пройдет параллельно OPAL - от Грайфсвальда до границе с Чехией (точка Дойчнойдорф, Deutschneudorf). Существующие трансграничные мощности в Дойчнойдорфе предлагается расширить с 3,7 до 5,4 млрд куб. м в год.

Также на аукцион выставлены увеличение реверсных мощностей на газопроводе "Ямал-Европа" (точка КС Мальнов, Mallnow на границе ФРГ и Польши) с 6,5 до 18,4 млрд куб. м в год (Gascade), расширение перемычки с Нидерландами с 1,3 до 11,5 млрд куб. м (точка Oude Statenzijl), расширение реверсивной перемычки на юге Германии и Польши до 2,3-2,5 млрд куб. м (заявка GAZ-System и Ontras).