Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2016 г. вырос до максимума за 9 месяцев

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре 2016 года увеличился на 6,8%, до $45,2 млрд с пересмотренных $42,4 млрд в октябре, свидетельствует обнародованный в пятницу отчет министерства торговли страны.

Показатель стал рекордным с февраля 2016 года. Аналитики в среднем ожидали повышения до $45,4 млрд с объявленных ранее октябрьских $42,6 млрд.

Дефицит баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) вырос до максимальных за 5 месяцев $63,6 млрд по сравнению с $60,3 млрд в октябре.

Импорт товаров и услуг в США в ноябре увеличился на 1,1%, до $231,1 млрд, благодаря повышенным закупкам топлива и продуктовых товаров.

Объем экспорта с октября уменьшился на 0,2% и составил $185,8 млрд. Экспорт промышленного оборудования упал до минимума с 2011 года. Также снизились продажи за рубеж продуктов питания и автомобилей.

Дефицит баланса внешней торговли товарами между США и Китаем снизился в позапрошлом месяце до $28,4 млрд с $28,9 млрд в октябре, тогда как дефицит торговли с Европой вырос до $16,3 млрд с $14,55 млрд.