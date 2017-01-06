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Рынок акций завершил первую неделю года на минорной ноте

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил неделю на минорной ноте на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры после выхода статистики в США; индекс ММВБ просел в пятницу в район 2210 пунктов, хотя неделя начиналась с обновления исторического максимума (выше 2290 пунктов).

По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ составил 2213,93 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1172,59 пункта (-0,7%), динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,1%.

Доллар за день подрос до 59,48 рубля (+0,03 рубля).

По итогам короткой межпраздничной недели индекс ММВБ просел на 0,8%, индекс РТС прибавил 1,8% на фоне укрепления рубля (доллар за неделю упал на 1,79 рубля, обновив минимум с июля 2015г).

В лидерах снижения в пятницу выступили акции "Мосбиржи" (-1,7%), "Мобильных телесистем" (-1,3%), "Роснефти" (-1,6%), "РусАла" (-1,3%). Подросли акции "Магнита" (+0,2%), "Россетей" (+1,5%), "Интер РАО" (+2,9%), "РусГидро" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,9% "префы").

В пятницу в Азии преобладало снижение индексов (просели Япония и Китай), минусует Европа (DAX, S&P350 теряют в пределах 0,2%, FTSE подрос на 0,1%), стагнирует Америка (индекс S&P 500 вырос всего на 0,02%) и просела нефть.

Согласно вышедшим в пятницу данным Eurostat, розничные продажи в еврозоне в ноябре снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца и выросли на 2,3% в годовом выражении, при прогнозах снижения на 0,4% и роста на 1,9% соответственно.

Безработица в США в декабре поднялась с 4,6% до 4,7%, как и ожидалось, а число рабочих мест выросло на 156 тыс. при прогнозах роста на 175-180 тыс. Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре вырос до $45,2 млрд, тогда как ожидалось увеличение до $45,4 млрд.

Статистика из США вызвала укрепление доллара к евро на Forex, что чуть позже оказало давление на нефтяные цены, которые ушли в "минус".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $56,7 за баррель (-0,3% и +0,8% накануне), февральская цена WTI - $53,71 за баррель (-0,1%).

Ранее поддержку ценам оказали новости, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, о чем сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник. Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.

В конце ноября государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля. С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.

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