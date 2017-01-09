Президент московского ЦСКА сконцентрировал 84,3% акций украинского PINbank

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Российский предприниматель, президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер, который в ноябре 2016 года стал владельцем 52,93% акций Первого инвестиционного банка (PINbank, Киев), увеличил свою долю до 84,307961%.

Согласно структуре собственности PINbank на 15 декабря 2016 года, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ), кроме Е.Гинера акционерами являются Александр Шандрук (опосредованное участие 8,7% через ООО "Юридическая фирма "Укрправо"), Профессиональный пенсионный фонд независимого отраслевого профсоюза энергетиков Украины (прямое участие 4,5826%), а также 13 физических лиц, владеющих пакетами от 0,002022% до 0,000004%.

В ноябре акционерами киевского банка числились также Людмила Грабова (опосредованное участие 9,139744% через ООО "Перспективные инвестиционные программы") и более 40 физических лиц, которые владели пакетами от 2,1% до 0,000004%. Как сообщалось, в августе прошлого года Антимонопольный комитет Украины разрешил Гинеру купить более 50% акций Первого инвестиционного банка.

PINbank основан в 1997 году. Согласно данным НБУ, на 1 октября 2016 года по размеру общих активов он занимал 53-е место среди 100 действовавших украинских банков.